Украинские боевики в ночь на четверг, 19 декабря, предприняли попытку атаковать сразу несколько населенных пунктов в Ростовской области. Подробности вражеского налета сообщил в своем аккаунте в соцсетях глава врио главы региона Юрий Слюсарь.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что боевыми расчетами ПВО были выявлены в небе и сбиты шесть БПЛА: сбиты в Таганроге и еще один — в соседнем Батайске.

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают атаку БПЛА в Ростовской области. Около полуночи уничтожено 7 БПЛА, в т. ч. 6 — в Таганроге и один — в Батайске», — написал Слюсарь.

Отмечается, что на месте сейчас работают оперативные службы Ростовской области. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами ПВО за последнюю ночь было сбито 11 украинских БПЛА. Восемь из них нейтрализовали в Ростовской области, и еще три над акваторией Черного моря.