В Белгородской области и над Черным морем сбили 11 беспилотников ВСУ

На протяжении прошедшей ночи украинская армия пыталась атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. В итоге было перехвачено 11 неприятельских дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, слова его представителей привело РИА Новости.

ВСУ пытались нанести террористические удары по объектам на российской территории, но дежурные средства противовоздушной обороны были начеку и вовремя купировали угрозу.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 11 украинских БПЛА. Над территорией Белгородской области уничтожено восемь БПЛА и три – над акваторией Черного моря», — указали в военном ведомстве.

Как минимум часть из сбитых дронов была нейтрализована в районе Сочи. До этого пресса уже сообщала, что жители этого города рассказывают о громких взрывах и вспышках в небе, которые они слышали в Лазаревском рйаоне.