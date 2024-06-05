Юрист Алешкин считает, что развитие видеонаблюдения может стать угрозой неприкосновенности частной жизни

По словам юриста Андрея Алешкина, цифровизация в сфере средств видеофиксации видеонаблюдения может привести к нарушению права на частную жизнь. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в России на сегодняшний день установлено свыше миллиона камер видеонаблюдения, около трети из них оснащены функцией распознавания лиц, что способствует более безопасной жизни в больших городах.

По мнению эксперта, также это является дополнительным способом сбора персональной информации через системы видеофиксации и видеонаблюдения, которая может использоваться в рекламных целях. Таким образом, масштабный контроль снижает степень свободы гражданина, он становится заложником своих интересов и привычек, и данная информация может быть использована против нас.

Напомним, что власти планируют и дальше развивать систему видеонаблюдения с биометрической идентификацией и видеоаналитикой. Кроме того, в течение трех лет планируется подключить к новым технологиям административные центры с населением от 100 тыс. человек.