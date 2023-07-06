Юрист Астахов прокомментировал отношение украинских властей к людям
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что гененеральный секретарь Антониу Гутерриш принял политическое решение, внеся в своем докладе Россию в список «нарушителей прав детей» и упомянув в нем Украину, несмотря на то что был обязан отметить десятки случаев убийств детей силами ВСУ. Об этом сообщает радио Sputnik.
По словам известного адвоката Павла Астахова, у секретариата ООН есть информация о нарушениях прав человека армией Киева.
Он подчеркнул, что факты античеловеческого отношения киевского режима к людям стали притчей во языцех. При этом в западных странах это никому не интересно.