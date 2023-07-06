Юрист Астахов прокомментировал отношение украинских властей к людям

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что гененеральный секретарь Антониу Гутерриш принял политическое решение, внеся в своем докладе Россию в список «нарушителей прав детей» и упомянув в нем Украину, несмотря на то что был обязан отметить десятки случаев убийств детей силами ВСУ. Об этом сообщает радио Sputnik.