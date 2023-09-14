Юрист Дубинин предупредил о возможности мошенников взять кредит по чужому паспорту
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
По словам юриста Олега Дубинина, злоумышленники все еще могут взять кредит по оригиналу чужого паспорта в режиме онлайн, применив скан документа или с измененным фото для оформления сделки в отделении банка. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что по ксерокопии паспорта такие действия в настоящее время практически невозможны за счет действия защиты банков.
По мнению юриста, при обнаружении оформления кредита без ведома человека следует обратиться в правоохранительные органы.