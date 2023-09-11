Юрист Хаминский дал советы по избежанию попадания на удочку мошенников в отпуске и до него
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Сентябрь является любимой порой у многих туристов. Однако кроме порядочных граждан на курорты направились толпы различного рода аферистов. Юрист Александр Хаминский рассказал, как не попасться на их удочку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, в первую очередь стоит остерегаться дешевых предложений мест отдыха на фейковых сайтах.
Юрист отметил, что также среди мошенников популярен обман с экскурсиями – это либо их отсутствие при оплаченном туре, либо машина-развалюха и гид, не имеющий никакой аккредитации.
По его мнению, следует осторожно относиться к различного рода скидкам и приобретать услуги у проверенных фирм.