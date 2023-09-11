Юрист Хаминский дал советы по избежанию попадания на удочку мошенников в отпуске и до него

Сентябрь является любимой порой у многих туристов. Однако кроме порядочных граждан на курорты направились толпы различного рода аферистов. Юрист Александр Хаминский рассказал, как не попасться на их удочку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в первую очередь стоит остерегаться дешевых предложений мест отдыха на фейковых сайтах.

Юрист отметил, что также среди мошенников популярен обман с экскурсиями – это либо их отсутствие при оплаченном туре, либо машина-развалюха и гид, не имеющий никакой аккредитации.

По его мнению, следует осторожно относиться к различного рода скидкам и приобретать услуги у проверенных фирм.