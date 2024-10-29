Юрист Хаминский назвал виновных во впадении в кому посетительницы бара «Руки вверх»

После инцидента в столичном баре «Руки вверх», где употребление 20 шотов подряд довело посетительницу до комы, правоохранительным органам предстоит восстановить все детали происшествия. Юрист Александр Хаминский рассказал, что может грозить владельцам заведения. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, в первую очередь следует определить инициатора безудержного приема алкоголя. В любом случае если выяснится, что кто-то из присутствующих подначивал или другим способом подталкивал девушку к необдуманному поступку, то это лицо, вероятнее всего, ожидает уголовная ответственность.

Юрист отметил, что прежде всего под подозрение попадает бармен, который должен знать о негативном воздействии больших доз алкогольных напитков на организм человека. Так, если выяснится, что бармен мог остановить девушку, однако не сделал этого, его могут привлечь по ст. 238 УК РФ за предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В случае если следствие придет к выводу, что имеет место состав преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»), то виновному грозит ограничение свободы сроком до четырех лет.

По его мнению, также если будет установлено, что друзья посетительницы своими действиями или бездействием способствовали или провоцировали прием потерпевшей больших доз алкогольных напитков, они будут привлечены к уголовной ответственности как соучастники.

Ранее также адвокат Сергей Жорин назвал реальный срок, который может грозить сотрудникам бара «Руки вверх».