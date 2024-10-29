Эксперт назвал реальный срок, который может грозить сотрудникам бара «Руки вверх»

Известный российский адвокат Сергей Жорин в беседе с Инфо24 предупредил о возможном наказании в виде 10 лет лишения свободы для сотрудников московского бара.

Сотрудникам бара «Руки вверх» грозит серьезное наказание в связи с инцидентом в Москве, где девушка впала в кому после употребления 20 шотов алкоголя. Пострадавшую экстренно госпитализировали в реанимацию.

Жорин сослался на статью 238 УК РФ, которая предусматривает ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, а также выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По его словам, часто именно по этой статье в подобных случаях возбуждается уголовное дело, которое расследует Следственный комитет.

Ранее руководство «Руки Вверх Бар» вновь позвало впавшую в кому москвичку в заведение.