Юрист Хаминский объяснил новый вид мошенничества с риском лишиться жилья

По словам юриста Александра Хаминского, в недавнем времени появился новый вид мошенничества с «Госуслугами», в силу которого люди рискуют остаться не только без средств, но и без жилья. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что злоумышленники звонят на телефон, представляются сотрудниками Центрального госархива, сообщая, что готовы определенные запрошенные на его имя документы. После этого спрашивают, каким образом отправить документы, и остается ввести только код подтверждения.

Юрист отметил, что вначале это не вызывает сомнений, потому что делается все грамотно, но в реальности мошенники узнают номер телефона, адрес электронной почты и прочие персональные заинтересовавшего их лица. После этого заходят на портал «Госуслуги» и, выбрав функцию «забыл пароль», вводят номер телефона жертвы, блокируют его пароль и восстанавливают уже свой.

Хаминский подчеркнул, что, имея на руках такие данные, злоумышленники имеют возможность от имени жертвы совершать любые сделки, даже отчуждение квартир, а самой жертве не будет поступать никаких уведомлений.