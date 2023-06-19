Юрист Хаминский объяснил новый вид мошенничества с риском лишиться жилья
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По словам юриста Александра Хаминского, в недавнем времени появился новый вид мошенничества с «Госуслугами», в силу которого люди рискуют остаться не только без средств, но и без жилья. Об этом сообщают «Известия».
Он пояснил, что злоумышленники звонят на телефон, представляются сотрудниками Центрального госархива, сообщая, что готовы определенные запрошенные на его имя документы. После этого спрашивают, каким образом отправить документы, и остается ввести только код подтверждения.
Юрист отметил, что вначале это не вызывает сомнений, потому что делается все грамотно, но в реальности мошенники узнают номер телефона, адрес электронной почты и прочие персональные заинтересовавшего их лица. После этого заходят на портал «Госуслуги» и, выбрав функцию «забыл пароль», вводят номер телефона жертвы, блокируют его пароль и восстанавливают уже свой.
Хаминский подчеркнул, что, имея на руках такие данные, злоумышленники имеют возможность от имени жертвы совершать любые сделки, даже отчуждение квартир, а самой жертве не будет поступать никаких уведомлений.