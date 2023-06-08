Юрист Хаминский обозначил лазейки в законодательстве причиной массовых смертей от сидра

От отравления «Мистером сидром» умерло уже более 30 человек, 50 находятся в реанимации. В настоящее время по всей России идут рейды магазины по розничной продаже алкогольных напитков, уничтожение смертельно опасного сидра. Учредитель компании-производителя напитка Анар Гусейнов задержан правоохранительным органами. Юрист Александр Хаминский рассказал, какие причины привели к массовым смертям от контрафактного алкоголя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, все продукты питания, в том числе и сидр, должны соответствовать требованиям ГОСТ 31820-2015, согласно которому данный алкогольный напиток должен производиться путем брожения свежего яблочного сусла или брожения восстановленного яблочного сока.

Он добавил, что при применении концентратов, дрожжей и сахаров есть возможность подмешать любой спирт, чтобы получить необходимую крепость в 1,2-6,0%. Поэтому в ситуации с «Мистером сидром» странно, что не применялся даже в нарушение технологии безобидный этиловый спирт.

Юрист подчеркнул, что закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» не относит производство и реализацию сидра к лицензируемой деятельности и не подлежит контролю. По той же причине вместо этилового спирта применяются в технологии приготовления сидра дешевые суррогаты.

По мнению Хаминского, в марте прошлого года кабмином был введен мораторий почти на все плановые проверки хозяйствующих субъектов, следовательно, нечистые на руку предприниматели пользуются данными мерами себе во благо.

Он также отметил нечетко прописанную ответственность для недобросовестных предпринимателей.