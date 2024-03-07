Юрист Хаминский пояснил опасность догхантеров для человека

Догхантерство является одним из более отвратительных явлений в современном обществе. Юрист Александр Хаминский рассказал о способах борьбы с эти явлением. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, беспричинное уничтожение животных причиняемыми нестерпимую боль и страдания методами является одновременно преступлением и психическим отклонением, тем не менее почти всегда совершается людьми, которые находятся в здравом уме и твердой памяти. Поэтому действия догхантеров можно квалифицировать как преступление, наказание за которое человек может понести согласно ст. 245 УК РФ.

Юрист считает, что для решения этой проблемы следует ужесточить уголовное законодательство: увеличить наказание с пяти до шести лет лишения свободы, а также предпринять некоторые организационные меры по выявлению и фиксации подобных преступлений, регулярно проводить профилактические мероприятия в форме правового информирования и правового просвещения, грамотно освещать резонансные деяния в СМИ.