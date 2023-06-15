Юрист Хаминский рассказал о причинах становления сидра с шаурмой орудиями убийства

С начала месяца в регионах РФ произошли массовые отравления: вначале более ста человек пострадали из-за напитка «Мистер Сидр», а спустя некоторое время свыше 60 человек стали жертвами отравления шаурмой. Юрист Александр Хаминский объяснил главные причины таких явлений. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, отравления наряду с пожарами и авариями стали нормой жизни, однако под ударом оказываются самые незащищенные слои населения.

Он пояснил, что причина кроется по большей части в фактическом прекращении исполнения контрольно-надзорными органами своих полномочий. Таким образом, российский бизнес был освобожден от излишней административной нагрузки.

Хаминский добавил, что многие предприниматели восприняли это как возможность не соблюдать обязательные требования, поэтому в пищевой промышленности и точках общественного питания перестали даже следовать правилам пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Юрист отметил, что плановую проверку можно ввести только в отношении школьных и дошкольных учреждений, детских лагерей, роддомов, а остальные находятся под защитой моратория.

Он подчеркнул, что выход в таком случае только один: изменение условий назначения контрольно-надзорных мероприятий и установление стадийности надзора: профилактический визит, инспекционный визит, документарная и выездная проверки.