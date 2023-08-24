Юрист Хаминский рассказал о причинах трагедии в коллекторах столицы

По словам юриста Александра Хаминского, формальной причиной гибели людей в коллекторе реки Неглинки в столице является подтопление вследствие аномальных ливней, тем не менее решающую роль в трагедии сыграл человеческий фактор. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что, согласно закону, предпринимательская деятельность не должна вестись на свой страх и риск.

По мнению юриста, в ходе расследования случаев гибели людей выясняется, что лица, которые оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности, всеми силами стремились получить максимально большую прибыль при наименьших затратах.

Он пояснил, что в случае трагедии в Неглинке важно, что подземелья не являются турмаршрутами, а экскурсоводы не имеют аккредитации.

Хаминский добавил, что незаконная деятельность фирмы, проводившей подобные экскурсии, осуществлялась в связи с запретом контрольно-надзорной деятельности в России, которую необходимо возобновить.