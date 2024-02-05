Юрист Хаминский считает, что самозанятые мастера маникюра опасны для здоровья клиентов

Самозанятые мастера маникюра, косметологи, парикмахеры и прочие работники индустрии красоты не несут ответственности за нанесение вреда здоровью своих клиентов, так как на них не распространяются требования, которые обязательны для их коллег, оформленных как ИП или ООО. По словам юриста Александра Хаминского, люди, которые пострадали от действий такого работника, не попадают под действие закона о защите прав потребителей и вынуждены в частном порядке обращаться в суд. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что нередко посетитель салона красоты не знает, в каком юридическом статусе находится его мастер.

По мнению юриста, на клиента самозанятого мастера маникюра не распространяется закон о защите прав потребителей, в связи с чем на его защиту не встанет ни Роспотребнадзор, ни общество защиты прав потребителей.

Он отметил, что при получении серьезного вреда решать возникшие вопросы необходимо в суде. В связи с этим в российское законодательство следует внести изменения, в случае которых самозанятые могут быть приравнены к ИП.