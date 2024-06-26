Юрист Хаминский считает, что владельцы хищных питомцев чувствуют свою безнаказанность

В 2024 году никого нельзя удивить необычными питомцами. Несмотря на запреты властей, некоторые граждане все же находят способ выделиться из толпы, заводя в своих домах львов, тигров, змей и других экзотических животных. Разумеется, соседство с хищником нередко приводит к трагическим ситуациям, когда дикий «питомец» нападает на своих хозяев. По словам юриста Александра Хаминского, в российском законодательстве прописаны правовые нормы по защите животных, в том числе диких, однако не предусмотрена реальная ответственность за их несоблюдение, из-за чего нарушители чувствуют безнаказанность и продолжают заводить хищных питомцев. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что на сегодняшний день правовые нормы по защите животных регулируются законами «Об ответственном обращении с животными» и «О животном мире». Тем не менее это не останавливает нарушителей, так как в России до сих пор не разработан законодательный механизм связки «запрет – нарушение – выявление – наказание», это становится причиной появления у них чувства безответственности и безнаказанности.

По мнению эксперта, таких владельцев можно привлечь лишь к административной ответственности, но в УК РФ не существует специальных составов, предусматривающих отдельную ответственность за преступления вследствие незаконного содержания опасных животных. Если хищник загрызет или покусает человека, в отношении владельца возбудят уголовное дело, однако форма вины будет определена как неосторожность.

Он отметил, что отвадить жителей России от приобретения хищных животных и остановить череду трагедий можно только путем внесения изменений в законодательство. Нормы должны содержать однозначно трактуемые условия для привлечения к административной ответственности в виде конфискации диких животных и административного ареста для их владельцев.