Юрист Хаминский считает Мизулину виновной в нарушении закона на фоне травли блогеров

Любая информация, которая связана с деятельностьюпопулярных блогеров, вызывает живой интерес в обществе. Так, обращение в ГУВД Москвы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной может стать новостью дня в прессе. Она призвала полицию проверить на предмет мошенничества таких медийных личностей, как Эдвард Бил, Ксения Губина, Тата Феодориди, Гусейн Гасанов и других. Юрист Александр Хаминский сомневается в ее правоспособности делать такие заявления. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, главным поводом обращения Мизулиной в УВД стала сравнительная оценка деятельности недавно арестованного Аяза Шабутдинова и прочих известных деятелей информационного бизнеса.

Юрист отметил, что в этом случае незнание положений уголовного законодательства обернулось против нее, поскольку с таким требованиям к силовикам могут обращаться только те, кто в дальнейшем может быть признан потерпевшим. Поэтому Мизулина не может привлечь блогеров к ответственности.

По его мнению, Лига безопасного интернета имеет статус НКО и не заключает контрактов с блогерами, в таком случае претензии могут возникнуть уже непосредственно у Минюста России.