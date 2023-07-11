Юрист Хрусталева перечислила методы определить аферистов при покупке ОСАГО

Жителей России предупредили о росте случаев мошенничества в сфере автострахования. Арбитражный управляющий Анна Хрусталева пояснила, как распознать аферистов, оформляя ОСАГО в режиме онлайн, и каким образом вычислить недобросовестных страховых агентов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Она отметила, что злоумышленниками создаются страницы, визуально достаточно похожие на сайты реальных страховых компаний, поэтому после оформления автовладельцем полиса и оплаты услуг приходит либо поддельный полис, либо его вовсе человек не получает.

По мнению юриста, распознать подделку удается не сразу, чаще всего это происходит только при содействии сотрудника Госавтоинспекции или при необходимости получения страховой выплаты.

Она пояснила, что проверить подлинность документа можно на сайте РСА.

Хрусталева добавила, что при подлинном сайте на адресной строке есть значок замочка, а после букв http всегда есть буква s. Кроме того, низкая стоимость страхового полиса также должна насторожить.

По ее мнению, также следует обращать внимание на сроки работы страховой компании на рынке, отзывы о ней и наличие лицензии.