Юрист Карабанов считает, что иноагенты до сих пор имеют лазейку для размещения рекламы

В марте депутатами нижней палаты парламента был принят закон, который наложил запрет на размещение рекламу у компаний и людей, признанных Минюстом России иностранными агентами. По словам юриста Александра Карабанова, этого недостаточно, и он уже отправил на имя главы государства обращение, где заявил, что иноагенты могут принимать рекламные деньги не напрямую на свои расчетные счета, а на «фирмы-прокладки» или расчетные счета индивидуальных предпринимателей или физлиц, аффилированных с ними, что значительно уменьшает практическую эффективность закона. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что это требует введение понятия «пособник иностранного агента» для привлечения к ответственности лиц, способствующих совершению преступлений в отношении нашей страны, обслуживая финансовые интересы иноагентов.

По мнению юриста, принятый закон устроен так, что запрещает конкретно коммерческую рекламу, поэтому просто наказывать всех, кого рекомендует иноагент в собственных постах или роликах, государство не может.