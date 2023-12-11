Юрист Комсолев перечислил случаи, за которые можно получить штраф в Новый год
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По словам юриста Владимира Комсолева, употребление алкогольных напитков за новогодним столом может стать причиной правонарушения, поскольку именно в состоянии алкогольного опьянения совершаются административные нарушения. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он уточнил, что этому можно способствовать мелкое хулиганство, которое может закончиться арестом на 15 суток или штрафом до двух тысяч рублей.
По мнению судьи в отставке, также не исключено нарушение правил пожарной безопасности.
Он добавил, что, кроме того, причиной привлечения к административной ответственности в новогоднюю ночь могут стать громкая музыка, неосторожность при выгуле собак и распитие алкогольных напитков в общественных местах.