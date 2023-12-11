Юрист Комсолев перечислил случаи, за которые можно получить штраф в Новый год

По словам юриста Владимира Комсолева, употребление алкогольных напитков за новогодним столом может стать причиной правонарушения, поскольку именно в состоянии алкогольного опьянения совершаются административные нарушения. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что этому можно способствовать мелкое хулиганство, которое может закончиться арестом на 15 суток или штрафом до двух тысяч рублей.

По мнению судьи в отставке, также не исключено нарушение правил пожарной безопасности.

Он добавил, что, кроме того, причиной привлечения к административной ответственности в новогоднюю ночь могут стать громкая музыка, неосторожность при выгуле собак и распитие алкогольных напитков в общественных местах.