Юрист Крохин перечислил способы не стать жертвой лжеэлектриков

В столице задержаны 11 предполагаемых участников преступной группы лжеэлектриков, подозреваемых в оказании услуг по завышенным ценам. От действий мошенников пострадали не менее десяти пожилых москвичей. Юрист Константин Крохин рассказал, как правильно вызвать электрика в Москве и способы отличить его от мошенника. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, если электрики пришли по собственной инициативе, то следует весьма настороженно отнестись к подобным специалистам, не впускать их в квартиру и не вести долгие разговоры, поскольку злоумышленники могут быть очень убедительными.

Эксперт по ЖКХ добавил, что при визите электриков из управляющей компании необходимо позвонить туда и уточнить у них данную информацию и цель визита, потому что такие специалисты приходят только по заявкам жильцов.

По его мнению, существуют мошенники, навязывающие замену счетчиков за огромные деньги. Они состоят в преступных группах, получающих информацию о жильцах в управляющих компаниях, после чего по этой наводке получают информацию.