Юрист Кваша раскрыл принципы работы системы камер наблюдения об установлении личностей мелких нарушений

Минцифры России проработает вопрос об установлении личностей мелких нарушителей посредством камер фото- и видеонаблюдения. Юрист Дмитрий Кваша рассказал о принципах работы такой системы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, на данный момент ведется обсуждение возможности подключения биометрии к камерам видеонаблюдения, которые могут фиксировать переход улицы, курение или распитие алкоголя в неположенных местах, как нарушение ПДД.

Юрист пояснил, что полицейских нереально поставить на каждом перекрестке. А камеры будут выручать в таком случае, к тому же это прекрасный метод пополнять бюджет государства. Также умные камеры должны способствовать расследованию уголовных преступлений и административных правонарушений, а не быть нацелены на взимание штрафов с людей, совершивших мелкие проступки.

По его мнению, сегодня трудно оценить, каким образом данная система могла бы работать. В настоящее время сдать биометрию можно добровольно, однако получается, что если человек этого не сделает, то не станет получать штрафов с камер.