Юрист Матюшенков раскрыл способы поведения при ошибочном начислении налогов

Правительство РФ одобрило новый порядок внесудебного списания налоговой задолженности. Главное изменение: ФНС получит право уведомлять должников через электронные сервисы («Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика) и списывать долги без обращения в суд. По словам юриста Дмитрия Матюшенкова, инициатива направлена на разгрузку судов, где до 99% подобных дел формальны и не оспариваются, то есть ключевое: право на обжалование сохраняется, меняется лишь досудебный этап. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что это приведет к существенному ускорению процедур и снижению нагрузки на суды, однако пропуск уведомления (особенно электронного) может привести к автоматическому списанию даже при ошибке ФНС.

По мнению юриста, при обнаружении неверного начисления необходимо срочно направить возражения в ФНС — это запустит стандартный спорный процесс. «Молчание» теперь имеет юридические последствия.

Он отметил, что реформа вводит автоматизацию для массовых и бесспорных случаев взыскания налоговых долгов, используя принцип «молчание — знак согласия». Это логичное продолжение цифровизации ФНС, но требует от налогоплательщиков повышенного внимания к электронным каналам связи с ведомством и оперативного реагирования на уведомления.

Ранее стало известно, сколько сэкономит казна ежегодно от взымания налогов без судебного разбирательства.