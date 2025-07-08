Стало известно, сколько сэкономит казна ежегодно от взымания налогов без судебных разбирательств

В России введен новый порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц, исключающий обязательное судебное разбирательство. Принятый закон позволяет налоговой службе (ФНС) автоматически списывать задолженности с граждан, начиная с 2025 года. Ожидается, что около 4,5 млн человек столкнутся с бессудным взысканием. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Механизм прост: после получения электронного уведомления (через «Госуслуги» или сайт ФНС) у должника есть месяц на оплату или подачу возражения. Бездействие приведет либо к автоматическому списанию средств со счетов, либо к принудительному взысканию через судебных приставов.

Минфин России прогнозирует ежегодную экономию для бюджета минимум в два миллиарда рублей за счет отказа от судебных процедур. Граждане смогут сэкономить до 43% расходов, связанных с госпошлинами, пенями и сборами. ФНС уверена в обоснованности 99,9% требований и ожидает снижения нагрузки и ускорения обработки данных.

Однако, по мнению юристов, при этом возрастает вероятность ошибок – например, если налоговая не учтет положенные льготы или гражданин не увидит уведомление. Также подчеркивается уязвимость системы: утечка данных может спровоцировать незаконные списания.

Несмотря на выявленные риски ошибок и угроз кибербезопасности, специалисты в целом оценивают реформу положительно. Для минимизации рисков они настоятельно советуют гражданам тщательно отслеживать уведомления и хранить подтверждения оплат. Реформа направлена на значительное упрощение фискальной процедуры и сокращение издержек для государства и граждан, но требует повышенной бдительности со стороны налогоплательщиков.

Ранее сообщалось, что осенью в России введут внесудебный порядок взыскания налоговых долгов с граждан.