Юрист-международник Сазонова назвала причины инцидента с толпой в аэропорту Махачкалы

По словам юриста-международника Киры Сазоновой, беспорядки в аэропорту столицы Дагестана координировались из-за рубежа и были направлены на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, а также являются попыткой рассорить Москву и Тель-Авив. Об этом сообщает радио Sputnik .

Она подчеркнула, что совершенно точно нельзя назвать данное событие случайным.

По ее мнению, данная провокация также свидетельствует о попытках стравить Россию и Израиль. Однако следует помнить, что наша страна занимает позицию хладнокровия и нейтралитета по отношению к конфликту на Ближнем Востоке.