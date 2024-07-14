Юрист Милевский заявил о новом способе злоумышленников оформления кредита на чужое имя

В последнее время участились звонки от мошенников, представляющимися работниками суда. Юрист Анатолий Милевский рассказал, как себя обезопасить и распознать очередной преступный обман. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, схема довольно простая. Так, многие люди судятся: друг с другом, работодателями, различными компаниями и госструктурами, и на сайтах судов в открытом доступе размещается информация о тех или иных делах. Эти данные появляются в руках мошенников. Совершая звонок жертве, злоумышленники заявляют, что рассмотрение дела перенесено на такую-то дату или следует подготовить к заседанию документы. После чего мошенник отправляет СМС-оповещение, где указано, что потенциальная жертва получила всю необходимую информацию от «работника суда», а также код, который просят продиктовать. Именно с помощью данного кода мошенники стараются зайти на сайт Госуслуг, после чего злоумышленник попадает в личный кабинет госуслуг, а оттуда — на сайт банка и оформляет кредит.

Юрист подчеркнул, что стоит помнить о том, что повестки придут на портал сами, безо всяких СМС и кодов доступа.

По его мнению, еще одним способом получения кредитов на чужое имя являются звонки от якобы мобильного оператора с сообщением о какой-либо акции или новом тарифе. И дальше действуют по той же вышеуказанной схеме. Поэтому важно установить на телефон приложение мобильного оператора и подписаться на уведомления от него, а также при звонке якобы мобильного оператора следует тут же прервать разговор и перезвонить самим.