Юрист Соловьев назвал новую мошенническую схему, которая набирает популярность

Юрист обозначил новую мошенническую схему, которая набирает популярность среди злоумышленников в России. По словам опытного юриста Ивана Соловьева, преступники маскируются под сотрудников ФСБ, передало агентство «Прайм».

«Одним из свежих приемов аферистов является использование образа «работника ФСБ», который сообщает, что группа сотрудников банка, где обслуживаются счета граждан, занимается кражей денег», — отметил Соловьев.

Он добавил, что мошенники позиционируют себя как защитники от банковского мошенничества и используют данные из украденных баз, чтобы манипулировать своими жертвами.

Потерпевший получает звонок из «банка» с уведомлением о попытке оформления кредита от его имени. Злоумышленники настойчиво рекомендуют жертве перевести средства на «безопасный счет» в Центральном банке, угрожая потерей своих денег.

Соловьев предостерегает о наличии в таких схемах манипулятивных уловок и психологических ловушек. Он советует избегать общения с незнакомыми людьми и не реагировать на подозрительные телефонные номера.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с долговыми платежными квитанциями от имени МосОблЕИРЦ.