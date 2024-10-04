Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с долговыми платежными квитанциями от имени МосОблЕИРЦ

Мошенники могут рассылать жителям Подмосковья поддельные долговые платежные квитанции от имени МосОблЕИРЦ. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

«Подобные квитанции в своих почтовых ящиках обнаружили жители городского округа Реутов. Они обратились в МосОблЕИРЦ для уточнения, после чего информация о наличии задолженностей не подтвердилась. Квитанции оказались фальшивыми», — говорится в сообщении.

Подобную схему злоумышленники могут проворачивать и в других округах. Жителей предупредили, что при проведении оплаты по такому «платежному документу» они переведут денежные средства мошенникам, которые также могут получить доступ к персональным данным и электронным сервисам жертвы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.