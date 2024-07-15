Юрист Некрасов рассказал, куда следует обращаться в случае преследования

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, в котором определено понятие «преследование» и введено наказание за сталкинг и травлю. Юрист Андрей Некрасов рассказал, что предлагает законопроект и как действовать человеку, который страдает от действий сталкера. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, сталкингом считается систематическое общение против воли того, кого преследуют, демонстрация присутствия или отправка сообщений для причинения нравственных страданий, злоупотребление правом поиска, передачи и распространения информации о преследуемом или его близких.

Юрист пояснил, что такие меры едва ли могут остановить преследователей. Так, у общественности уже давно был запрос на такой законопроект, однако предлагаемый документ— совершенно не то, что нужно, поскольку предусматриваемые уровни штрафов ничтожны. Кроме того, что необходимо повысить суммы штрафов, преследование должно наказываться также и судимостью, и постановкой на учет.

По его мнению, необходимо вводить новые определения и понятия. Так, в США суды могут давать сталкерам запреты на приближение, на посещение конкретных мест. Институт судебного запрета мог бы хорошо работать в России.