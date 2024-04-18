Юрист Никитин определил наказание, грозящее священнику из ОПГ по делу об убийствах под Белгородом

Следователями ведется расследование уголовного дела о похищении людей, вымогательствах и убийствах, фигурантами которого стали священнослужитель, предприниматель и участник спецоперации. По данным следствия, они являлись членами организованной преступной группировки, действовавшей на территории Белгородской области с 1997 года 20 лет. По словам юриста Дмитрия Никитина, в зависимости от объема участия каждого из обвиняемых в группировке и их преступных действий суд изберет им наказание. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по трем видам преступлений: вымогательство, похищение людей и убийство. В последнем случае за подобное преступление, согласно ст. 105 ч. 2 п. «ж» УК РФ предусмотрено лишение свободы до 20 лет с ограничением свободы от года до двух лет. Кроме того, не исключены варианты и пожизненного заключения при условии наличия отягчающих обстоятельств.

По мнению юриста, за вымогательство, организованное группой лиц, с причинением тяжкого вреда здоровью пострадавшего или в особо крупном размере в соответствии с ч. 3 ст. 163 УК РФ грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Также по ст. 126 УК РФ «Похищение человека» подобное преступление наказывается лишением свободы на срок до 12 лет.