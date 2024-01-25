Юрист Никитин определил наказание высадившему кота Твикса проводнику

В отношении проводницы, выбросившей из поезда кота Твикса, возбудили уголовное дело. Юрист Дмитрий Никитин назвал вероятное наказание сотруднице РЖД. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, согласно ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», условием для возбуждения дела могут стать причинение боли или страданий животному, из хулиганских или корыстных побуждений повлекшее его гибель или увечье.

Юрист добавил, что за такие действия может быть ограничение свободы на срок до года, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы сроком до трех лет.

По его мнению, кроме этого, проводника могут оштрафовать или направить на исправительные работы на срок до одного года.