Юрист объяснил, какие переводы могут привести к блокировке карты и как их оспорить

Столкновение с внезапной блокировкой банковской карты — ситуация, способная выбить из колеи кого угодно. Часто это происходит из-за срабатывания автоматических систем финансового мониторинга, которые отслеживают подозрительные транзакции. Юрист Дмитрий Белец поясняет, что одной из таких «красных лампочек» для банка и налоговых органов может стать крупный перевод физическому лицу, особенно если отправитель недавно сам получил эти деньги и ранее с получателем не рассчитывался. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, законодательство дает ФНС право запрашивать пояснения по операциям, которые выбиваются из привычного финансового поведения человека или имеют признаки оборота через сомнительных контрагентов. Если запрос от налоговой все же поступил, главное — не игнорировать его. Промедление или неполный ответ лишь повышают риски. Необходимо в установленный срок представить все запрошенные документы: договоры, акты, платежные поручения, выписки и любые бумаги, подтверждающие легальность происхождения средств и экономический смысл операции. Ответ должен быть четким, деловым и полностью подтвержденным документально. Если времени на сбор недостаточно, лучше сразу направить в налоговую официальное ходатайство о продлении срока, аргументировав причину.

Юрист добавил, что, когда карта уже заблокирована, алгоритм действий должен быть последовательным и документированным. Первый шаг — официально, желательно письменно, запросить у банка подробные причины блокировки с указанием операции и правового основания. Согласно позиции Банка России, кредитные организации обязаны предоставлять такую информацию. Далее следует выполнить разумные требования банка по предоставлению документов, но строго в рамках запроса, не раскрывая излишних персональных данных. Если блокировка инициирована госорганом, нужно получить копию предписания.

По его мнению, в случае, когда банк бездействует или отказывается идти на диалог, путь лежит в вышестоящие инстанции. Эффективным инструментом становится жалоба в Банк России, а для срочного восстановления доступа к средствам — иск в суд с требованием признать действия банка неправомерными и ходатайством о принятии обеспечительных мер. Ключ к успеху — безупречно собранный пакет доказательств, включающий всю переписку, квитанции и подтверждающие легальность операций документы. Таким образом, грамотные и своевременные действия могут не только быстро разблокировать счет, но и предотвратить подобные проблемы в будущем.

