Уголовка из-за совести: мать-одиночку вызвали на допрос из-за простого перевода денег

Жительница Астрахани, мать-одиночка, стала жертвой финансовой ловушки, созданной чужими ошибками и схемой мошенников. В итоге в афере обвинили ее, хотя она действовала по совести. Эксперт, руководитель московского отделения ЛДПР Роман Крастелев в комментарии RuNews24.ru разобрал парадоксальную ситуацию.

Женщине на карту поступил неожиданный перевод в 40 тысяч рублей от неизвестного отправителя. Вскоре с ней связался мужчина, заявивший, что перевел деньги по ошибке, и попросил вернуть их. Женщина, проявив добросовестность, выполнила просьбу, но эта честность обернулась против нее. Вскоре ее банковский счет был заблокирован, а саму ее вызвали на допрос — уже не как добропорядочную гражданку, а как фигуранта уголовного дела о крупном мошенничестве на сумму 1,5 млн рублей.

По мнению Крастелева, при нынешних известных обстоятельствах уголовная ответственность женщине практически не грозит. Он предположил, что ее статус, скорее всего, ограничивается свидетелем.

«И если действительно информация в публикации соответствует действительности, то есть она просто перевела эти деньги обратно тому человеку, который перевел их ей, в ее действиях нет никакого состава преступления. Соответственно, у нее не было ни умысла, ни сговора, никакого соучастия в этом случае нет», — отметил собеседник.

Однако он не исключил, что существуют неизвестные общественности нюансы дела. Крастелев отметил, что главными последствиями для женщины станут не уголовные санкции, а бюрократические и бытовые проблемы: блокировка счетов, необходимость посещения допросов и психологический стресс.

