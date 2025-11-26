Юрист объяснил, почему инициатива Минтранса по биометрии не может быть реализована быстро

Инициатива Минтранса по изменению правил обработки персональных данных упирается в необходимость внесения поправок в федеральное законодательство. Как пояснил адвокат Виктор Наумов, ведомство не обладает полномочиями самостоятельно корректировать установленный законом порядок, особенно когда речь идет о биометрических данных. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Раскрывая юридические аспекты проблемы, эксперт подчеркнул, что действующий закон «О персональных данных» не может быть изменен подзаконными актами. Любые попытки разрешить обработку биометрической информации без согласия граждан или ввести новые штрафные санкции требуют полноценной законодательной процедуры через парламент.

По его словам, последствием такого правового ограничения становится невозможность быстрой реализации ведомственных инициатив. Даже при поддержке предложения Минтранса России его рассмотрение может состояться только в рамках официальной парламентской сессии, а все текущие действия носят лишь подготовительный характер.

Наумов отметил, что без четкого законодательного регулирования инициативы по работе с биометрией останутся на уровне дискуссий, что защищает россиян от потенциальных злоупотреблений при обработке их конфиденциальной информации.

Ранее Минтранс инициировал использование биометрии для штрафов на железной дороге.