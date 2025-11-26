Минтранс инициировал использование биометрии для штрафов на железной дороге

Министерство транспорта России выступило с инициативой, позволяющей привлекать к административной ответственности граждан за нарушения на железной дороге с помощью систем распознавания лиц. Как сообщило издание «Коммерсантъ», данная мера, по замыслу ведомства, направлена на повышение уровня безопасности пассажиров.

В Минтрансе подчеркивают, что фиксация правонарушений через биометрию сделает наказание практически неизбежным, что, в свою очередь, должно послужить действенным сдерживающим фактором. Закрепление этой нормы в законодательстве станет инструментом для предотвращения нарушений, поскольку ответственность будет наступать в каждом зафиксированном случае, пояснили в министерстве.

В то же время в Минцифры сообщили, что на данный момент законопроект не поступал на их рассмотрение. Там также напомнили о ключевом условии использования биометрических данных: обработка информации из Единой биометрической системы (ЕБС) возможна исключительно с согласия гражданина. В Минтрансе подтвердили, что данные ЕБС не подлежат использованию в оперативно-розыскной деятельности.

Ранее сообщалось, что на кассах самообслуживания начнут проверять возраст покупателей по биометрии.