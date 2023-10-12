Юрист Першин объяснил вероятность призыва в армию проживающих в Израиле отечественных звезд

По словам юриста Алексея Першина, отечественных звезд, проживающих в настоящее время в Израиле, не призовут в армию. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что резервистами являются только прошедшие службу израильтяне.

По мнению эксперта, призывать в армию иностранцев, недавно получивших израильское гражданство, не имеет смысла, поскольку от них не будет пользы в военных действиях.

Он уточнил, что, согласно израильскому законодательству, резервисты могут быть мобилизованы только в возрасте до 40 лет, а значительное число проживающих в этой стране звезд давно старше.