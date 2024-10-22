Юрист Подъяблонский перечислил мошеннические схемы коммунального обмана

Очередной случай мошенничества зафиксирован в Реутове, где людям кинули поддельные квитанции ЖКХ в почтовые ящики, после оплаты которых мошенникам открывался доступ в приложения банка и госуслуг. Юрист Глеб Подъяблонский рассказал, какие еще методы коммунального обмана применяют злоумышленники сегодня и как обезопасить себя. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, схемы коммунального мошенничества пользуются популярностью среди аферистов уже почти десять лет.

Юрист подчеркнул, что с целью не попасться на их уловку следует совершать оплату только через профильные сайты и проверять то, что присылают в почтовые ящики, поскольку сегодня почти все документы дублируют в электронном виде на госуслуги и приложения профильных ресурсов, которые поставляют услуги.

По его мнению, чтобы оградить от проделок злоумышленников пожилых родственников, необходимо оплачивать любые коммунальные платежи за них.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о рассылке поддельных квитанций за услуги ЖКХ.