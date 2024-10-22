Жителей Подмосковья предупредили о рассылке поддельных квитанций за услуги ЖКХ

Мошенники придумали новый способ обмана жителей Подмосковья. Теперь они рассылают им поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом в интервью изданию «Известия» сообщила руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По ее словам, внешне квитанции сложно отличить от настоящей, однако денежные средства, которые переводят жильцы, поступают не на счет управляющей компании, а на счет мошенников.

Кроме того, в QR-коде на бланке может содержаться ссылка, при переходе по которой человек загрузит вредоносное программное обеспечение, после чего злоумышленники смогут получить удаленный доступ к приложениям банка и «Госуслуг».

Еще один способ обмана граждан связан с поверкой и заменой счетчиков воды. Мошенники за деньги меняют нормально работающий счетчик или предлагают оплатить якобы проведенную поверку.

Кроме того, аферисты часто рассылают россиянам поддельные долговые извещения.

Ранее в Госдуме предупредили россиян о новом способе обмана родителей школьников.