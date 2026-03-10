Юрист раскрыл, будут ли наказывать россиян за использование Telegram

Вокруг Telegram снова разгораются страсти: на этот раз Федеральная антимонопольная служба признала размещение рекламы в мессенджере незаконным. Формально закон запрещает продвижение на ресурсах, доступ к которым ограничен или которые признаны нежелательными. Однако адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил , что это вовсе не означает тотальную блокировку для простых пользователей.

Юрист проводит четкую аналогию с уже запрещенными соцсетями вроде Facebook* и Instagram*: пользоваться ими можно, и никакой ответственности за это не предусмотрено. Под запрет попадает лишь коммерческая деятельность — покупка Telegram Premium или размещение рекламных интеграций в каналах. Такие действия могут быть расценены как финансирование организации, попавшей под ограничения, а это уже состав преступления.

По его словам, по сути, государство пока не собирается наказывать тех, кто просто читает каналы и общается в мессенджере. Логика простая: площадка зарабатывает на рекламе и премиум-подписках, и если эти деньги уходят за рубеж, это подрывает интересы страны. Но в остальном — личная переписка и лента новостей остаются вне поля зрения закона.

Впрочем, эксперт предупреждает: нынешнее спокойствие может быть временным. Законотворцы в любой момент способны ужесточить правила, и тогда даже простое использование мессенджера может попасть под запрет. Пока же россияне могут выдохнуть: ни за лайки, ни за чтение постов их не привлекут. Главное — не платить и не рекламировать.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской запрещенной организацией.