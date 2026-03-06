Мессенджер Max опроверг слухи о передаче данных сторонним сервисам

Разработчики отечественного мессенджера Max опровергли информацию о том, что их приложение отправляет запросы на серверы WhatsApp* и Telegram. В пресс-службе компании в комментарии изданию «Хабр» объяснили, что изучили соответствующие публикации в СМИ и не нашли в них правды.

Как оказалось, IP-адреса, которые могли быть замечены в сетевой активности, используются только для одной цели — обеспечения качества звонков. Технология WebRTC, лежащая в основе голосовых и видеовызовов, требует знания внешнего IP-адреса для установки прямого peer-to-peer соединения. Это стандартная практика для всех сервисов, работающих через WebRTC.

Что касается обращений к серверам Apple и Google, то они необходимы исключительно для проверки доставки push-уведомлений. В условиях сложных сетевых ограничений и нестабильной мобильной связи такая мера позволяет гарантировать, что пользователь вовремя получит уведомление.

В компании подчеркнули, что все используемые технические решения направлены на повышение качества сервиса и никак не связаны с обработкой персональных данных или взаимодействием с другими сервисами, включая VPN.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской запрещенной организацией.