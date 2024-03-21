Юрист Русяев дал оценку идее оптимизации размещения СИЗО и колоний в России

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что размещение колоний и следственных изоляторов планируется оптимизировать к 2042 году, в том числе путем создания объединенных учреждений. По словам юриста Ильи Русяева, подобная оптимизация даст возможность решить несколько задач. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в итоге пенитенциарная система будет реформирована, и главным новым элементом будет создание так называемых учреждений объединенного типа. Переход на многофункциональные комплексы даст возможность одновременно решить ряд задач: оптимизировать затраты на содержание разбросанной инфраструктуры, обеспечить более тесное взаимодействие всех служб пенитенциарной системы и вывести значительную часть учреждений ФСИН за пределы городов при сохранении транспортной доступности.

По мнению юриста, также одной из целей этой реформы является создание более гуманных условий содержания заключенных в соответствии с законодательными требованиями. Новые комплексы станут обеспечивать достойное обращение с заключенными и отсутствие унижения человеческого достоинства.