Юрист Русяев назвал используемый для обмана злоумышленниками популярный портал

По словам юриста Ильи Русяева, злоумышленники создают сайты-двойники популярного среди жителей РФ портала «Госуслуги» для обмана. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что ресурс-ловушка выглядит почти так же, как оригинал.

По мнению юриста, мошенники также рассылают письма с требованием верификации учетной записи электронной почты.

Он отметил, что при взломе профиля на «Госуслугах» преступники могут оформить кредит или получить налоговый вычет, используя имеющиеся на сервисе данные гражданина.