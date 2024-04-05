Юрист Русяев назвал способы привлечения самокатчика к ответственности после ДТП

По словам юриста Ильи Русяева, после ДТП с самокатчиком пешеход имеет право обратиться в суд и потребовать компенсацию. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что при получении телесных повреждений пострадавший должен вызвать скорую помощь, даже при незначительных травмах и сообщить медикам причину их получения, что даст возможность документально зафиксировать этот факт и впоследствии будет использовано в качестве доказательства при решении вопроса о компенсации причиненного вреда.

По мнению юриста, конкретного внимания заслуживают случаи, когда водитель электросамоката покидает место ДТП. В этом случае пострадавший должен незамедлительно вызвать ДПС либо полицейских. Кроме того, весьма важно максимально зафиксировать обстановку на месте происшествия путем фото- и видеосъемки, опросить очевидцев и записать их показания и найти записи камер видеонаблюдения.