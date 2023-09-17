Юрист Русяев обозначил примеры случайного совершения преступления в бытовых условиях

Большинство людей в нашей стране повседневно постоянно совершают действия, формально подпадающие под статьи УК РФ. Юрист Илья Русяев назвал наиболее популярные примеры «нечаянного» совершения преступления в бытовых условиях. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что в качестве примера можно считать пользование банковской картой жены, сообщение в Сети о неправомерных действиях соседа.

По мнению юриста, под статью может попасть и получение налогового вычета за квартиру, купленную у брата.

Он добавил, что нарушением закона является и покупка ручки со скрытой камерой, сообщения о найденных вещах и т. д.