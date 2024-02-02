Юрист Русяев определил вероятное наказание для соблазнившей четвероклассника учительницы

В Ленинградской области 25-летняя учительница имела отношения с четвероклассником. После того, как мама школьника узнала об этом, она обратилась в полицию. По словам юриста Ильи Русяева, соблазнившей четвероклассника учительнице грозит 20 лет тюремного срока. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что в этом возрасте ребенок может не до конца отдавать себе адекватный отчет в собственных действиях, поэтому любые действия сексуального характера в отношении его могут нанести ему психологическую травму. Таким образом, ситуацию можно обозначить как жестокое обращение с ребенком.

По мнению эксперта, также учительница является профнепригодной, поскольку это несовместимо с педагогической деятельностью.

Он добавил, что за подобное поведение педагог будет наказан по всей строгости закона, ей будет вынесен суровый, но справедливый приговор.