Юрист Русяев перечислил автомобильные штрафы, которые нельзя оплатить со скидкой

По словам юриста Ильи Русяева, штраф, полученный при управлении транспортным средством в состоянии опьянения, невозможно оплатить со скидкой в половину суммы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что, помимо этого, дисконт не распространяется на санкции, которые введены за повторное превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора.

По мнению юриста, оплатить со скидкой не получится штраф, который выписан при отказе от медосвидетельствования на состояние опьянения и штраф за причинение вреда здоровья легкой или средней тяжести в результате ДТП.