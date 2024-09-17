Юрист Русяев перечислил причины заключения экс-адвоката Пашаева под стражу

Задержание Эльмана Пашаева, связанного с супругами Блиновскими, и предъявление ему обвинения в мошенничестве в особо крупном размере вызвало широкий общественный резонанс. Юрист Илья Русяев объяснил, почему Пашаева заключили под стражу. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

По его словам, данное решение было обосновано тяжестью предъявленных обвинений и опасениями, что на свободе адвокат может попытаться оказать давление на свидетелей или другим образом воспрепятствовать ходу расследования.

Юрист добавил, что в рамках предварительного следствия были допрошены многочисленные свидетели, в том числе и сам Алексей Блиновский, давший показания против Пашаева. Финансовыми экспертами был првоеден анализ движения денежных средств, что дало возможность установить факт передачи крупной суммы от Блиновского Пашаеву.

По его мнению, профессиональные адвокаты выступают с осуждением действий Пашаева, поскольку такое поведение наносит непоправимый ущерб репутации всего адвокатского корпуса. Тем не менее нынешнее обвинение адвоката является логическим завершением его противоречивой карьеры, в котором присутствовало неоднократное лишение адвокатского статуса.

Ранее адвокат Марина Букатая назвала вероятное наказание Эльману Пашаеву за обман Блиновских.