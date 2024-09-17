Адвокат Букатая назвала вероятное наказание Эльману Пашаеву за обман Блиновских

По словам адвоката Марины Букатая, бывшему адвокату Эльману Пашаеву, подозреваемому в обмане семьи Блиновских на 45 млн рублей, могут дать от пяти до семи лет реального лишения свободы. Об этом сообщил Life.ru.

Она добавила, что, вероятнее всего, ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а в дальнейшем по статье ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей, тем не менее на практике срок будет меньше. Свою роль в сокращении срока судом может быть принято во внимание участие Пашаева в спецоперации в качестве смягчающего обстоятельства.

По мнению юриста, действия Блиновского же могут быть квалифицированы статье о даче взятки в особо крупном размере, то есть максимальное наказание составляет от восьми до 15 лет со штрафом.

Ранее адвокат Александр Добровинский отказался от комментариев по задержанию Пашаева.