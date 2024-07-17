Юрист Русяев перечислил способы наказания мужа певицы Нюши Игоря Сивова

В последнее время в нашей стране наблюдается усиление внимания правоохранительных органов к деятельности блогеров и инфлюенсеров в сфере налогообложения. Так, недавнее обращение общественной организации «Зов народа» в Следственный комитет РФ с просьбой проверить деятельность Игоря Сивова, бывшего мужа певицы Нюши, на предмет вероятного уклонения от уплаты налогов является ярким примером данной тенденции. По слова юриста Ильи Русяева, ключевые подозрения в отношении Сивова связаны с предполагаемым использованием схемы дробления бизнеса, аналогичной той, что использовала блогер Елена Блиновская. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он подчеркнул, что подобная схема может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов, что является уголовно наказуемым деянием, согласно ст. 199 УК РФ.

По мнению юриста, по этой статье наказание весьма серьезное: от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пять лет с лишением права занимать конкретные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также возможно привлечение к ответственности и по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», если будет установлено, что деятельность осуществлялась без надлежащей регистрации или необходимых лицензий.

Он пояснил, что расследование таких дел имеет несколько специфических черт: необходимость доказательства умысла на уклонение от уплаты налогов, важность определения точного размера неуплаченных налогов, сложность выявления и доказывания схем дробления бизнеса, которые нередко маскируются под легальные бизнес-структуры, а также необходимость проведения сложных финансово-экономических экспертиз для установления реального движения денежных средств. Таким образом, дело Игоря Сивова наглядно показывает растущие юридические риски для представителей инфобизнеса в нашей стране.