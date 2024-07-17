Юрист Русяев перечислил способы наказания мужа певицы Нюши Игоря Сивова
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В последнее время в нашей стране наблюдается усиление внимания правоохранительных органов к деятельности блогеров и инфлюенсеров в сфере налогообложения. Так, недавнее обращение общественной организации «Зов народа» в Следственный комитет РФ с просьбой проверить деятельность Игоря Сивова, бывшего мужа певицы Нюши, на предмет вероятного уклонения от уплаты налогов является ярким примером данной тенденции. По слова юриста Ильи Русяева, ключевые подозрения в отношении Сивова связаны с предполагаемым использованием схемы дробления бизнеса, аналогичной той, что использовала блогер Елена Блиновская. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Он подчеркнул, что подобная схема может квалифицироваться как уклонение от уплаты налогов, что является уголовно наказуемым деянием, согласно ст. 199 УК РФ.
По мнению юриста, по этой статье наказание весьма серьезное: от крупных штрафов до лишения свободы на срок до пять лет с лишением права занимать конкретные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Также возможно привлечение к ответственности и по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», если будет установлено, что деятельность осуществлялась без надлежащей регистрации или необходимых лицензий.
Он пояснил, что расследование таких дел имеет несколько специфических черт: необходимость доказательства умысла на уклонение от уплаты налогов, важность определения точного размера неуплаченных налогов, сложность выявления и доказывания схем дробления бизнеса, которые нередко маскируются под легальные бизнес-структуры, а также необходимость проведения сложных финансово-экономических экспертиз для установления реального движения денежных средств. Таким образом, дело Игоря Сивова наглядно показывает растущие юридические риски для представителей инфобизнеса в нашей стране.