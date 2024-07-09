Юрист Русяев перечислил способы защиты отдыхающих от краж личных вещей на пляже

Во время летнего отдыха учащаются случаи хищения личного имущества людей на пляжах. Юрист Илья Русяев рассказал о том, как обезопасить себя, а также как увеличить шансы на раскрытие преступления. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, по данным МВД России, пляжные кражи составляют значительную долю преступлений против собственности, которые совершаются в курортный сезон. Чаще всего преступники действуют по отработанным схемам за счет беспечности граждан и больших скоплений людей на пляжах.

Юрист подчеркнул, что в случае обнаружения факта кражи на пляже потерпевшему необходимо незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по номеру 102. Для повышения шансов на раскрытие преступления и возврат похищенного имущества потерпевшему следует максимально подробно описать обстоятельства произошедшего и характеристики похищенных вещей.

По его мнению, стоит помнить и о том, что отдых в компании друзей или семьи значительно уменьшает риск кражи, поскольку можно по очереди присматривать за вещами, пока остальные купаются или прогуливаются вдоль берега.