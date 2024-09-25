Юрист Русяев пояснил важность законопроекта о штрафах за несоблюдение требований к содержанию питомцев

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за нарушение правил выгула и содержания питомцев. По словам юриста Ильи Русяева, данный шаг вызван увеличивающимся числом инцидентов, которые связаны с нападениями собак на людей, и общественной обеспокоенностью безопасностью граждан. Об этом сообщают «Известия».

Он уточнил, что, по данным Роспотребнадзора, в прошлом году от укусов собак в стране пострадали примерно 238 тыс. человек, что является тревожной цифрой.

По мнению юриста, новый законопроект предполагает дополнение Кодекса об административных правонарушениях новой статьей 8.50, которая станет регулировать ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Так, инициатива предполагает дифференцированный подход к наказаниям. За первое нарушение граждане могут получить предупреждение или штраф от 500 до полутора тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели — от трех тысяч до пяти тысяч рублей. При повторном нарушении суммы штрафов увеличиваются.

Он подчеркнул, что указанные меры касаются не только нарушений правил выгула собак, а также и иных аспектов содержания домашних животных. В целом введение административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных является важным шагом в направлении повышения культуры обращения с ними и обеспечения безопасности граждан.

Ранее депутат Владимир Бурматов пояснил, как станут действовать правила за нарушения правил содержания домашних животных.